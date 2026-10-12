Зеленський ніколи не називав президента Трампа "слабким" – радник президента України

Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин заперечив твердження американського політичного консультанта, радника президента США Дональда Трампа Алекса Брузевіца про те, що президент України Володимир Зеленський нібито називав президента США Дональда Трампа "слабким".

"Це неправда. Президент Зеленський ніколи не називав президента Трампа "слабким", – написав Литвин у соцмережі X у відповідь на допис Брузевіца.

Брузевіц заявив, що Зеленський нібито назвав Трампа слабким за два дні до цього, а невдовзі, після оголошення американським президентом домовленості з Росією, атакував російські нафтопереробні заводи. Він закликав не вважати українського президента хорошим союзником і заявив, що його дії підривають позиції Трампа та шкодять американцям.

Як повідомлялося, 9 жовтня Трамп заявив про домовленість із президентом РФ Володимиром Путіним щодо постачання російського дизельного пального на світовий ринок.