Глава МЗС Угорщини: Ухвалення закону про освіту нацменшин сьогодні дозволить відкрити два переговорні кластери для України вже 13 жовтня

Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан сподівається, що Верховна Рада України сьогодні ухвалить закон про освіту для національних меншин, що дозволить на міжурядовій конференції, яка запланована на 13 жовтня, відкрити для України в рамках переговорів про вступ до Європейського союзу наступні кластери.

Про це вона заявила у понеділок в Люксембурзі, прибувши на засідання Ради ЄС із закордонних справ. У вівторок, також у Люксембурзі, очікується проведення міжурядової конференції Україна-ЄС, на якому можуть бути відкриті другий та третій переговорні кластери.

"Сьогодні на розгляд Верховної Ради України винесено закон про освіту для національних меншин. Це результат двосторонньої угоди, яку ми узгодили з українською стороною у травні та червні. Минулого тижня цей законопроєкт був схвалений Комітетом з питань освіти українського парламенту, а тепер він перебуває на розгляді Верховної Ради. Ми очікуємо на його ухвалення сьогодні, тож з нетерпінням чекаю на новини з Києва", – сказала Орбан.

Вона нагадала, що ухвалення цього законопроєкту було умовою для відкриття наступних переговорних кластерів, і в разі прийняття позитивного рішення Угорщина "може дозволити відкриття другого та третього кластерів". "Це також на крок наближає нас до проведення міжурядової конференції з Україною", – наголосила міністерка закордонних справ Угорщини.

Вона також подякувала "як угорським, так і українським експертам і політикам, завдяки чиїм зусиллям це стало можливим". "Це відповідає європейським та угорським інтересам і цінностям", – переконана Орбан.

Після цього, за словами угорської міністерки, "надзвичайно важливим етапом є імплементація". "Ми відстежуватимемо це як з угорського боку, так і на рівні міжурядової співпраці. Діятиме міжурядовий економічний комітет, до складу якого входить підгрупа з питань освіти; її роботу ми вже ініціювали. Це стане одним із перших майданчиків, де ми разом із представниками організацій національних меншин Закарпаття відстежуватимемо виконання цього закону", – додала вона.