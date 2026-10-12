Кос: Тільки Україна буде вирішувати питання виборів

Європейський комісар з питань розширення Марта Кос заявляє, що тільки Україна буде вирішувати питання виборів та свого майбутнього.

Так у понеділок в Люксембурзі перед початком засідання Ради ЄС з питань закордонних справ вона прокоментувала відповідну заяву президента США Дональда Трампа.

"Україна – суверенна держава, і лише сама Україна вирішуватиме питання виборів та свого майбутнього", – сказала вона.

Кос висловила сподівання стосовно того, що ЄС для України, яка "демонструє дивовижні результати", отримає "значну міжнародну підтримку". "Жодна інша країна не робить стільки (в плані проведення реформ на шляху до ЄС – ІФ-У), скільки вона. Перебувати у стані війни, боротися за виживання і водночас впроваджувати реформи та брати участь у процесі вступу до ЄС – покажіть мені іншу таку країну у світі. Це під силу лише Україні", – наголосила європейський комісар.

Коментуючи так зване "енергетичне перемир'я", вона констатувала, що є "різні пояснення щодо того, коли саме воно розпочнеться". "Тож подивимося, чи справді воно пов'язане з постачанням нафти з Росії. Сподіваюся – незалежно від умов, – що перемир'я все ж таки настане. Те, що зараз відбувається в Україні, – це не війна, це терористичні дії проти цивільного населення та інфраструктури; це завдає шкоди мирним жителям, що є просто жахливим, і росіяни мають це припинити", – заявила Кос.