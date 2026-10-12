Каллас: Для проведення виборів в Україні Росія повинна припинити війну

Високий представник Європейського союзу Кая Каллас констатує, що для проведення виборів в України Росія повинна припинити вести війну.

Про це вона сказала у понеділок в Люксембурзі перед початком засідання Ради ЄС з питань закордонних справ, коментуючи відповідну заяву президента США Дональда Трампа.

"Якщо на Росію чинитиметься тиск, що змусить її припинити війну, я впевнена, що вибори в Україні відбудуться", – переконана Каллас.

Високий представник вказала, що під час війни проводити вибори неможливо, і відповідні положення є в Конституції. "Я розумію: президент Зеленський також заявляв, що в разі припинення вогню він готовий провести вибори якнайшвидше. Але вибори – це завжди боротьба між різними групами всередині країни, тоді як атаки йдуть ззовні; саме тому під час війни вкрай важливо зберігати єдність суспільства", – наголосила вона.