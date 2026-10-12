Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Політика

Каллас: Для проведення виборів в Україні Росія повинна припинити війну

1 хв читати
Додати як джерело
Каллас: Для проведення виборів в Україні Росія повинна припинити війну

Високий представник Європейського союзу Кая Каллас констатує, що для проведення виборів в України Росія повинна припинити вести війну.

Про це вона сказала у понеділок в Люксембурзі перед початком засідання Ради ЄС з питань закордонних справ, коментуючи відповідну заяву президента США Дональда Трампа.

"Якщо на Росію чинитиметься тиск, що змусить її припинити війну, я впевнена, що вибори в Україні відбудуться", – переконана Каллас.

Високий представник вказала, що під час війни проводити вибори неможливо, і відповідні положення є в Конституції. "Я розумію: президент Зеленський також заявляв, що в разі припинення вогню він готовий провести вибори якнайшвидше. Але вибори – це завжди боротьба між різними групами всередині країни, тоді як атаки йдуть ззовні; саме тому під час війни вкрай важливо зберігати єдність суспільства", – наголосила вона.

Автори

Кореспондент · Міжнародні новини
Редактор · Політичні новини
#війна #вибори #каллас #коментар
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Глава МЗС Угорщини: Ухвалення закону про освіту нацменшин сьогодні дозволить відкрити два переговорні кластери для України вже 13 жовтня

Глава МЗС Угорщини: Ухвалення закону про освіту нацменшин сьогодні дозволить відкрити два переговорні кластери для України вже 13 жовтня

Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан сподівається, що Верховна Рада України сьогодні ухвалить закон про освіту для національних меншин, …

Читати