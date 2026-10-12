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Трамп оголосив, що Кеті Захарія стане новою прессекретаркою Білого дому

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Кеті Захарія з понеділка, 12 жовтня, розпочинає виконання обов'язків прессекретаря Білого дому, повідомив президент США Дональд Трамп.

"Кеті була зі мною – душею і помислами – від самого початку, і вона чудово впорається зі своєю роботою!" – написав він у соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, свою першу пресконференцію в залі брифінгів Білого дому Захарія проведе у вівторок о 9:30 ранку за вашингтонським часом.

Її попередниця Керолайн Лівітт звільнилася з посади наприкінці серпня. 12 серпня Трамп оголосив у соцмережах, що вона залишає посаду прессекретаря наприкінці місяця. За словами Трампа, вона йде, щоб більше часу проводити з маленькими дітьми та родиною, і він назвав її одним зі своїх найбільш довірених помічників. Трамп також попросив її залишатися його радницею поза Білим домом.

#прессекретар #захарія_кеті #трамп #сша
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