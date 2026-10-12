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Геращенко закликала ПА ОБСЄ не визнавати легітимність нової Держдуми РФ

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Геращенко закликала ПА ОБСЄ не визнавати легітимність нової Держдуми РФ

Народна депутатка України, членка української делегації в Парламентській асамблеї ОБСЄ Ірина Геращенко під час зустрічі з президенткою ПА ОБСЄ Піа Каумою порушила питання про невизнання легітимності Державної думи РФ, до складу якої увійшли учасники війни проти України.

"Під час зустрічі нашої делегації з президенткою ПА ОБСЄ Піа Каумою я порушив питання про невизнання легітимності Державної думи РФ, до складу якої входять особи, що брали участь у війні проти України", – написала вона в соцмережі Х.

Геращенко зазначила, що в Комітеті ПА ОБСЄ з питань міграції наголосила, що Росія цілеспрямовано атакує енергетичну та критичну інфраструктуру України, створюючи загрозу нових хвиль вимушеного переміщення людей.

Також, за її словами, вона під час зустрічі з представниками Європейської народної партії (ЄНП) вона говорила про посилення Росією терору проти українських міст і вбивства цивільних осіб.

"Я закликала колег протидіяти будь-яким ініціативам щодо послаблення санкцій проти Росії. Партнери з Польщі та Румунії наголосили на дедалі частіших інцидентах за участю російських безпілотників. Посилення протиповітряної оборони України – це інвестиція в безпеку Європи", – наголосила вона.

Крім того, Геращенко провела важливу зустріч із новопризначеним складом угорської делегації.

"Ми домовилися активізувати міжпарламентський діалог", – повідомила вона.

 

#обсє #держдума #геращенко #рф
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