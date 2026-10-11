Франція підтримує заклик про справжнє енергетичного перемир'я, до якого готова Україна – Макрон

Франція підтримує заклик до справжнього енергетичного перемир'я, до якого готова Україна, заявив президент країни Еммануель Макрон.

"Франція беззастережно підтримує заклик до справжнього енергетичного перемир'я, до якого готова Україна", – написав він у соцмережі Х у неділю.

За словами французького лідера, на цьому етапі Росія продовжує відмовлятися, ще більше посиливши удари по українській інфраструктурі протягом останніх кількох годин.

"Франція й надалі підтримуватиме Україну та президента Зеленського", – наголосив Макрон.