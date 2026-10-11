Зеленський про заяву Трампа: якщо росіяни погодяться на енергетичне припинення вогню, Україна погодиться – ЗМІ

Журналіст Axios Барак Равід заявив, що президент України Володимир Зеленський в розмові з ним висловив здивування заявою президента США Дональда Трампа про енергетичне перемир'я, проте заявив, що Україна його прийме, якщо росіяни погодяться.

"Президент Зеленський сказав мені: "Оголошення про припинення вогню було для мене новиною. Але якщо росіяни погодяться на енергетичне припинення вогню, Україна погодиться. Якщо президент Трамп домовився про це з Путіним – будь ласка, скажіть нам, коли почнеться припинення вогню – ми готові, і ми його приймемо"", – написав Равід у соціальній мережі Х у неділю.

Як повідомлялося, Трамп стверджує, що Росія та Україна домовилися про припинення вогню в енергетиці.