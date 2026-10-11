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Політика

Зеленський закликав не перекладати відповідальність за продовження війни на Україну

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Зеленський закликав не перекладати відповідальність за продовження війни на Україну
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ціни на дизель зростають через війну на Близькому Сході та блокування морських шляхів, а не через Україну.

"Усі розуміють, що через війну на Близькому Сході ціни зростають. Вони зростають через війну на Близькому Сході та блокування Ормузької протоки", – сказав він в інтерв'ю АВС.

"Якщо ми хочемо чесно спілкуватися з людьми, якщо хочемо бути чіткими, якщо хочемо відкрито говорити з нашими народами, люди мають чути правду. Не варто гратися з людьми", – сказав Зеленський.

Відповідаючи на питання журналіста АВС, чому Ілон Маск і Дональд Трамп звинувачують вас у продовженні цієї війни, Зеленський сказав: "Тому що ці люди не можуть знайти спосіб зупинити Путіна. Зупинити Путіна складніше, ніж чинити тиск на інших".

Автор

Редактор · Політичні новини
#тиск #зеленський #війна
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