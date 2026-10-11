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Політика

Зеленський: Якщо Путін погодиться на 60-денне перемир'я, Україна проведе вибори

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Зеленський: Якщо Путін погодиться на 60-денне перемир'я, Україна проведе вибори
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Україна готова провести вибори нового президента, якщо Володимир Путін згодиться на 60-денне перемир'я, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Володимир Зеленський у новому інтерв'ю заявив, що організує українські вибори – якщо Володимир Путін погодиться на 60-денне припинення вогню. Він сказав ABC: "Будь ласка, скажіть Путіну, дайте нам два місяці, 60 днів повного припинення вогню, 60 днів, і ми організуємо вибори", – йдеться у повідомленні Sky News у неділю.

Як зазначає видання, це узгоджується з позицією, яку Зеленський висловив у лютому, коли заявив Axios, що для проведення виборів потрібне 60-денне припинення вогню.

Заява глави держави з цього приводу пролунала після того, як президент США Дональд Трамп публічно закликав український народ обрати нового лідера.

Автор

Редактор · Політичні новини
#перемиря #вибори #зеленський
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