Зеленський після розмови з Туском: принципово, що ми разом працюємо заради гарантування безпеки

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск обговорили актуальну безпекову ситуацію та можливості щодо захисту від російської агресивності.

"Говорив із прем'єр-міністром Польщі Туском. Вдячний за підтримку й повне розуміння безпекової ситуації та всіх наявних загроз. Обговорили, що саме може зміцнити наші позиції і можливості захищатися від російської агресивності", – написав Зеленський у Телеграмі у неділю.

Президент також повідомив, що поінформував Туска про оборонні потреби України. "Значно більше зараз обстрілів та значно більше російської дестабілізаційної активності. Польські позиції сильні, і принципово, що ми разом працюємо заради гарантування безпеки", – наголосив Зеленський.

"Координуємо і дипломатичну активність напередодні зустрічей на рівні ЄС в Брюсселі. Дякую", – сказав Зеленський.

Зеленський подякував польському прем'єру за підтримку й повне розуміння безпекової ситуації та всіх наявних загроз.

Зі свого боку Туск за результатами розмови написав у соціальній мережі Х: "Я абсолютно впевнений, що ніщо й ніхто не зможе зламати Україну та її президента у їхній боротьбі проти російської агресії. Запевнив Володимира Зеленського, що він може розраховувати на повну солідарність Польщі та Європи з українським народом", – прем'єр-міністр Дональд Туск.