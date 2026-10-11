Сибіга 12 жовтня візьме участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 12 жовтня візьме участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу, розповість про російський терор, акцентує на потребі посилення санкцій, використання знерухомлених активів та розблокуванні українського продовольчого експорту.

"У понеділок, 12 жовтня, Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідає Велике Герцогство Люксембург, де візьме особисту участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу", – йдеться у повідомленні МЗС у Телеграмі у неділю.

Повідомляється, що міністр поінформує європейських колег про ескалацію російського терору, яка призвела до великої кількості цивільних жертв, першочергові потреби українських воїнів та динаміку мирних зусиль.

Ключовими темами будуть посилення тиску на Росію, розвиток оборонної співпраці та просування переговорів про вступ України в ЄС. Міністр акцентує на потребі посилення санкцій, повного використання знерухомлених активів, захисту українського неба, розблокування українського продовольчого експорту, зміцнення енергетичної стійкості та відкриття переговорних кластерів.

На полях заходу Сибіга проведе низку окремих двосторонніх переговорів із європейськими колегами. Програма візиту також передбачає зустрічі з високопосадовцями Люксембургу.