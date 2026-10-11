Децентралізовану систему складування та зберігання продукції буде сформовано на території низки західних областей – Микита

Децентралізована система складування та зберігання продукції для українського бізнесу— роздрібних торговельних мереж формується на території Закарпаття, Прикарпаття, Буковини та Львівщини, повідомив заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита.

"У регіонах та громадах працюємо над формуванням децентралізованої системи складування та зберігання продукції для українського бізнесу – роздрібних торговельних мереж. Ворог атакує великі місця зберігання продукції, намагаючись створити продовольчу кризу. Ми відповідаємо на ці виклики конкретними рішеннями на місцях та забезпечуємо сталість роботи продовольчих мереж", – написав він у Телеграмі у неділю.

За його словами, на території Закарпаття, Прикарпаття, Буковини та Львівщини вже розгорнуто площі для складування продукції. Також триває робота щодо співпраці з міжнародними партнерами для оптимізації логістики з країн ЄС.