NB8 надзвичайно ефективна, але НАТО є пріоритетом, а Україна є його фактичною "Статтею 5", вважає Порошенко

Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко висловив переконання, що альтернативи НАТО як безпековому союзу немає, і немає альтернативи членству України в Альянсі.

"Чи існує будь-яка альтернатива НАТО? Звісно, ми приймаємо креативний підхід на регіональному, європейському та глобальному рівнях. Наприклад, наша співпраця у форматі Північно-Балтійська вісімка плюс Україна є надзвичайно ефективною. Ми повинні використовувати все, включно з NB8, проте НАТО є пріоритетом", – сказав Порошенко під час виступу на щорічній безпековій конференції у шведському Вісбі.

Політик вважає, що Україна має скопіювати фінський та шведський досвід. У той же час він зазначив, що "ми можемо опинитися в ситуації, коли НАТО буде ослаблене без жодного російського солдата, який перетнув би будь-який кордон Альянсу.

"Україна вже діє як своєрідна "Стаття 5" для НАТО. Ми виконуємо найважчу роботу і щодня даємо відсіч російській агресії, ми захищаємо європейських сусідів, захищаємо НАТО і робимо це блискуче", – сказав лідер політсили.

Порошенко також зауважив, що Україна, яка потерпає від жахів жорстокої повномасштабної війни, вже не має доводити своє право на членство в Альянсі.