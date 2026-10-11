Лумер розкритикувала дизельну угоду Трампа та Путіна

Американська блогерка Лора Лумер, яку вважають наближеною до президента США Дональда Трампа, розкритикувала дизельну угоду США та РФ.

"Росія має намір витратити всі кошти, отримані від постачання дизельного палива до США, на те, щоб і надалі вбивати українців та допомагати Ірану нападати на американців", – написала вона у соціальній мережі Х у неділю.

"Не забувайте: Іран активно пропонує винагороду за голову президента, водночас отримуючи від Росії супутникові знімки для вбивства американців", – наголосила Лумер.

Крім того, Лумер висловилася стосовно претензій до України щодо виборів. "Якщо люди хочуть виборів в Україні, то вони повинні тиснути на Путіна, щоб він припинив війну. Причина, чому зараз в Україні не проводяться вибори, полягає в тому, що в країні діє воєнний стан через безперервний надзвичайний стан та активний стан війни, які охоплюють країну вже 5 років", – написала вона у соцмережі Х.

Лумер висловила здивування такими претензіями: "Здається нелогічним вимагати від України заміни Зеленського, коли вибори можуть і відбудуться, щойно Путін погодиться припинити війну. Путін може легко припинити агресію на Україну. Але він відмовляється. Припиніть війну – і в Україні відбудуться вибори. Чому так мало людей обурюються на Путіна? Адже саме він є джерелом усіх проблем, пов’язаних із російсько-українською війною", – додала вона.

Лумер також висловилася про виборчий процес в РФ: "Путін – диктатор. Вибори в Росії – фальшиві, і це всім відомо".

Як повідомлялося, 9 жовтня Трамп заявив, що провів розмову з Володимиром Путіним, із яким домовився про постачання дизельного пального із Росії на ринки Штатів та світу. За його словами, Росія "негайно" поставить на американський і світовий ринки понад 300 тис. т дизелю, протягом листопада – ще 500 тис. т, і ще мільйон т – "одразу після цього".

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на це, назвав дозвіл Росії продавати нафтопродукти "інвестицією у війну" і закликав США до сильної розмови з Москвою та санкцій за законом Ліндсі Грема.

Трамп 10 жовтня закликав Україну обрати нового президента, заявивши, що зміна керівництва може сприяти досягненню миру з Росією. Також він розкритикував українські удари по російських нафтопереробних заводах.