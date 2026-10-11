США пропонували Росії три "економічні стимули" для припинення вогню. Серед них – розморозка активів і продаж частини "Лукойлу" – ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала Росії три "економічні стимули", якщо та погодиться на припинення вогню з Україною в енергетиці чи на морі, повідомляє The New York Times.

"За словами посадовців, знайомих із обговореннями, які побажали залишитися анонімними, щоб обговорити конфіденційні дипломатичні переговори, американці висунули три вигідні економічні стимули, щоб переконати Москву до обмеженого припинення вогню – або щодо енергетичної інфраструктури, або на морі", – йдеться у повідомленні видання.

За даними NYT, американські переговорники Стів Віткофф і Джаред Кушнер представили ці пропозиції під час дипломатичних контактів, які відновилися наприкінці вересня на полях Генасамблеї ООН.

Перший стимул – розморозити до $100 млрд російських активів, заблокованих на Заході, як аванс для часткового припинення вогню. Другий – продати частину нафтової компанії "Лукойл" інвесторам з Близького Сходу і бізнесам, пов'язаним із американськими переговорниками. Третій – дозволити Білорусі відновити експорт калію.

Водночас, як кажуть джерела видання, Україна не відкидала ці пропозиції одразу, але вимагала гарантій на випадок порушення перемир'я. Зокрема, Київ пропонував спрямовувати Україні таку саму суму, яку РФ отримала б із розморожених активів, або надавати додаткову військову допомогу, якщо Москва порушить домовленості.