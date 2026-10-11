Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Політика

Трамп звинуватив Зеленського в небажанні укласти угоду з Росією

2 хв читати
Додати як джерело
Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026
Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026 | Фото: Деніел Торок / Білий дім / CC BY 3.0 US кадровано

Президент США Дональд Трамп звинуватив президента України в небажанні укласти мирну угоду з Росією, одночасно заявивши, що Володимир Путін "дуже хотів би досягнути угоди".

"Я вважаю, що Росія хотіла б укласти угоду, і ми вже неодноразово обговорювали це питання, але Росія все ж хотіла б укласти угоду. Це питання можна було вирішити вже багато разів, але з якихось причин Зеленський не хоче укладати угоду", – заявив Трамп журналістам, передає ClashReport.

"Президент Зеленський міг би покласти край цій війні або укласти угоду вже багато разів", – додав Трамп.

Разом з тим, відповідаючи на запитання журналіста про телефонну розмову з Путіним, Трамп заявив, що російський лідер "дуже хотів би, щоб було досягнуто угоди".

"Путін випускає на світовий ринок великі обсяги нафти, так? Це добре. І, до речі, за дуже низькою ціною", – додав Трамп.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів США за розпорядженням президента Дональда Трампа тимчасово дозволило постачання російського дизельного пального на світовий ринок. Згідно з розпорядженням Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), тимчасово дозволяються операції, пов'язані з продажем, доставкою, розвантаженням та імпортом дизельного пального російського походження, зокрема імпорт у США, до 7 квітня 2027 року.

Пізніше Трамп звинуватив президента Зеленського у небажанні завершити війну з Росією і заявив, що Україні потрібен "новий лідер, здатний укладати угоди".

Автор

Редактор · Політичні новини
#угода #трамп #зеленський #сша
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Розширення ЄС сьогодні вже можливе і відповідає нашим інтересам, але є сфери, які потребують вирішення – комісар Кос

Розширення ЄС сьогодні вже можливе і відповідає нашим інтересам, але є сфери, які потребують вирішення – комісар Кос

Європейський комісар з питань розширення Марта Кос заявляє, що розширення Європейського союзу є довгостроковою інвестицією в мир, безпеку та процвіта…

Читати