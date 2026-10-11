Трамп звинуватив Зеленського в небажанні укласти угоду з Росією

Президент США Дональд Трамп звинуватив президента України в небажанні укласти мирну угоду з Росією, одночасно заявивши, що Володимир Путін "дуже хотів би досягнути угоди".

"Я вважаю, що Росія хотіла б укласти угоду, і ми вже неодноразово обговорювали це питання, але Росія все ж хотіла б укласти угоду. Це питання можна було вирішити вже багато разів, але з якихось причин Зеленський не хоче укладати угоду", – заявив Трамп журналістам, передає ClashReport.

"Президент Зеленський міг би покласти край цій війні або укласти угоду вже багато разів", – додав Трамп.

Разом з тим, відповідаючи на запитання журналіста про телефонну розмову з Путіним, Трамп заявив, що російський лідер "дуже хотів би, щоб було досягнуто угоди".

"Путін випускає на світовий ринок великі обсяги нафти, так? Це добре. І, до речі, за дуже низькою ціною", – додав Трамп.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів США за розпорядженням президента Дональда Трампа тимчасово дозволило постачання російського дизельного пального на світовий ринок. Згідно з розпорядженням Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), тимчасово дозволяються операції, пов'язані з продажем, доставкою, розвантаженням та імпортом дизельного пального російського походження, зокрема імпорт у США, до 7 квітня 2027 року.

Пізніше Трамп звинуватив президента Зеленського у небажанні завершити війну з Росією і заявив, що Україні потрібен "новий лідер, здатний укладати угоди".