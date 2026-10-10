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Політика

Вибори на палестинських територіях перенесено на вересень 2027 року

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Вибори на палестинських територіях перенесено на вересень 2027 року

Голова Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас у суботу видав указ про перенесення президентських та парламентських виборів на палестинських територіях на 11 вересня 2027 року, повідомило ізраїльське видання The Jerusalem Post з посиланням на палестинське агентство WAFA.

Парламентські вибори було заплановано на 28 листопада 2026 року.

За даними газети, рішення про перенесення виборів ухвалено після консультацій між палестинськими фракціями, політичними силами та Виконавчим комітетом Організації звільнення Палестини (ООП).

"Дії Ізраїлю на Західному березі річки Йордан і в секторі Газа є значною перешкодою для проведення виборів у раніше заплановану дату, тому перенесення необхідне для створення відповідних безпечних політичних умов для вільних, справедливих та інклюзивних виборів", – цитує The Jerusalem Post витяг з повідомлення WAFA.

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Редактор · Політичні новини
#перенесення #вибори #палестина
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