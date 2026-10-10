Каллас: ЄС не зупинятиме санкції щодо російського дизпалива, планує затвердити наймасштабніший пакет санкцій проти РФ

Європейський союз не призупинить санкції щодо російського дизельного пального і планує затвердити наймасштабніший від початку війни пакет санкцій проти РФ, заявила очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас.

"Призупинення санкцій щодо російського дизельного пального забезпечує Москву додатковими доходами для ведення війни. Зараз не час послаблювати тиск на Росію, і Європа цього не робитиме", – написала Каллас у мережі Х у суботу.

У понеділок, повідомила вона, "міністри закордонних справ країн ЄС планують затвердити наймасштабніший від початку війни пакет санкцій, спрямованих проти російської воєнної машини".

Каллас також підкреслила, що "за два дні внаслідок російських ударів загинуло понад 80 мирних українців, крім того, Росія посилила гібридні атаки проти Європи – як держав-членів ЄС, так і союзників по НАТО".