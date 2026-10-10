Порошенко висловив розчарування рішенням США щодо пального з РФ: це не має жодного впливу на ціну дизеля у світі

Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко переконаний, що російська сторона розцінить рішення США щодо закупівлі російського дизельного пального як слабкість у питаннях санкційного тиску.

"Фінансування України також означає дефінансування Росії, її ослаблення. Я безперечно був розчарований вчорашньою заявою Сполучених Штатів щодо дизельного пального. Але повірте, це не має жодного впливу на ціну дизеля у світі. Чи знаєте ви, скільки мільйонів тонн дизельного пального світ споживає щодня? 4 мільйони. І якщо говорити про 300 000 на місяць – це нуль, це просто символічний меседж тих, хто хоче зруйнувати нашу єдність", – сказав Порошенко під час виступу на щорічній безпековій конференції у шведському Вісбі.

Він наголосив, що РФ не планує зупинятися в Україні і що підтримка спротиву України – це інвестиції у безпеку Європи.

"Щодо санкційної політики, моє послання нашим американським партнерам таке ж саме, як я казав в попередні роки: будь ласка, не вірте Путіну. Путін сприймає це не як добру волю, яку ви йому даруєте, а як слабкість. І це не може призвести до жодних результатів. Друге: не бійтеся Путіна. І третє: зберігайте єдність, тому що лише об'єднавшись, ми можемо досягти результатів", – переконаний Порошенко, наголосивши, що РФ вже наразі слабшає на лінії фронту.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів США за розпорядженням президента Дональда Трампа тимчасово дозволило постачання російського дизельного пального на світовий ринок. Згідно з розпорядженням Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), тимчасово дозволяються операції, пов'язані з продажем, доставкою, розвантаженням та імпортом дизельного пального російського походження, зокрема імпорт у США, до 7 квітня 2027 року.