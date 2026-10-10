Лондон залишається надійним союзником України та усвідомлює ризики від послаблення санкцій проти РФ – Залужний

Надзвичайний і повноважний посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії Валерій Залужний заявляє, що британська сторона продовжить санкційний тиск на РФ і залишається на союзницьких позиціях щодо України.

"Вдячний уряду Великої Британії за незмінно чітку та безкомпромісну позицію щодо тиску на Росію. Лондон вкотре доводить, що залишається вірним і надійним союзником України, який розуміє міжнародну ситуацію та усвідомлює всі стратегічні ризики від дій Росії та послаблення санкцій проти неї", – написав Залужний у Facebook у суботу.

Він наголосив, що послаблення економічного та санкційного тиску на РФ є заохоченням до подальшої ескалації, яка може вийти за межі України і всієї Європи.

"Таке послаблення не може бути виправдане нічим – жодною бізнес-логікою чи політичними деклараціями. Не можна домовлятися з агресором за рахунок життів українців – це паливо, яке розпалить ще більшу війну", – наголосив дипломат.

Залужний подякував прем'єр-міністру Енді Бернему та народу Великої Британії "за солідарність та надійну підтримку України у нашій боротьбі".

Як повідомлялося, Міністерство фінансів США за розпорядженням президента Дональда Трампа тимчасово дозволило постачання російського дизельного пального на світовий ринок. Згідно з розпорядженням Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), тимчасово дозволяються операції, пов'язані з продажем, доставкою, розвантаженням та імпортом дизельного пального російського походження, зокрема імпорт у США, до 7 квітня 2027 року.