Спікер Ради закликає США переглянути рішення щодо призупинення санкцій проти російського дизпалива

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликає американських партнерів переглянути рішення щодо призупинення санкцій проти російського дизельного пального.

"Закликаю американських партнерів переглянути рішення щодо російського дизеля", – написав Стефанчук у Фейсбуці у суботу.

Він зазначив, що рішення США дозволити операції з російським дизельним пальним викликає серйозне занепокоєння. На думку Стефанчука, кожне послаблення економічного тиску на Росію без реальних кроків із припинення агресії створює для неї додаткові можливості фінансувати війну.

За словами Стефанчука, він поділяє позицію президента України Володимира Зеленського, що дозвіл Росії продавати нафтопродукти – це інвестиція у війну, яку треба закінчити, а не продовжувати, і що потрібна реальна деескалація з Росією у дзеркальному форматі.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів США за розпорядженням президента Дональда Трампа тимчасово дозволило постачання російського дизельного пального на світовий ринок. Згідно з розпорядженням Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), тимчасово дозволяються операції, пов'язані з продажем, доставкою, розвантаженням та імпортом дизельного пального російського походження, зокрема імпорт у США, до 7 квітня 2027 року.