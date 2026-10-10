Уряд Британії підтвердив подальшу підтримку України на тлі дозволу США на постачання російського дизпального

Велика Британія продовжить надавати Україні військову та фінансову допомогу й посилювати санкційний тиск на Росію, заявив представник британського уряду на тлі рішення президента США Дональда Трампа дозволити постачання російського дизельного пального на американський і світові ринки.

Відповідну заяву оприлюднено на сайті британського уряду в суботу.

"Ми й надалі тісно співпрацюватимемо з міжнародними партнерами, щоб забезпечити Україну військовою та фінансовою підтримкою, необхідною для самооборони. Ми також продовжуватимемо тиск на Росію за допомогою найсуворішого режиму санкцій, коли-небудь запровадженого Великою Британією, збільшуючи ціну агресії Путіна та підтримуючи зусилля, спрямовані на досягнення справедливого й тривалого миру", – заявив представник уряду.

Він наголосив, що Україна неодноразово демонструвала серйозність своїх намірів щодо миру, тоді як Росія відкидала пропозиції про повне або часткове припинення вогню та продовжувала атаки на цивільне населення й енергетичну інфраструктуру України.

"Росія могла б завершити цю війну вже сьогодні. Ми залишаємося відданими підтримці України стільки, скільки буде потрібно, і співпраці з партнерами задля досягнення тривалого миру", – зазначив представник британського уряду.

У повідомленні також зазначається, що Велика Британія підтримує зусилля під проводом США, спрямовані на досягнення справедливого й тривалого миру в Україні, та підтримує тісний контакт зі США, Україною й іншими союзниками.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп домовився з Володимиром Путіним про постачання понад 500 тис тонн дизельного палива на американський і світові ринки.

Міністерство фінансів США за розпорядженням президента Дональда Трампа тимчасово дозволило постачання російського дизельного пального на світовий ринок. Документ OFAC тимчасово дозволяє операції, пов'язані з продажем, доставкою, розвантаженням та імпортом дизельного палива російського походження, включаючи імпорт у США, до 7 квітня 2027 року.

Водночас президент України Володимир Зеленський інформував, що президент США Дональд Трамп розмовляв телефоном з очільником Кремля Володимиром Путіним щодо дозволу на експорт російського дизельного пального саме в той час, коли українська делегація проводила переговори з представниками США.