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Віткофф заявив про плідні переговори США, України та партнерів ЄС щодо завершення війни, гарантій безпеки та підготовки до зими

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Віткофф заявив про плідні переговори США, України та партнерів ЄС щодо завершення війни, гарантій безпеки та підготовки до зими

Представники США, України, країн "Е3", Європейської комісії та НАТО провели в Маямі плідні переговори щодо можливих шляхів завершення війни з Росією, гарантій безпеки та підготовки до зими, повідомив представник президента США Стів Віткофф у соцмережі Х.

"Сьогодні представники США, країн "Е3", Європейської комісії, України та НАТО зустрілися в Маямі та провели конструктивні обговорення щодо можливих шляхів деескалації та завершення війни з Росією напередодні зими, а також просування зусиль, спрямованих на досягнення міцного та тривалого миру", – написав Віткофф, підбиваючи підсумки переговорів.

За словами Віткоффа, сторони обговорили заходи для забезпечення енергетичної стійкості та експорту зерна напередодні зими, гарантії безпеки України, довгострокові домовленості щодо безпеки України та Європи, а також питання післявоєнної відбудови, економічного розвитку України та її вступу до Європейського Союзу.

Віткофф зазначив, що обговорення допомогли визначити напрями для подальшого опрацювання напередодні наступних переговорів США з Росією. "Обмін думками був плідним і допоміг визначити напрямки для подальшого вивчення напередодні наступних переговорів Сполучених Штатів із Росією. Учасники підтвердили свою спільну відданість продовженню дипломатичних зусиль, спрямованих на досягнення стійкого миру, який зміцнює безпеку та створює можливості для тривалої стабільності й процвітання".

Водночас кореспондент "Радіо Свобода" у Вашингтоні Алекс Рауфоглу повідомив у соцмережі Х, що переговори в Маямі завершилися раніше, ніж планувалося, і другого дня зустрічей не буде. За його словами, про це йому повідомили джерела.

"Переговори в Маямі завершилися раніше, ніж планувалося. "Немає другого дня", – кажуть мені джерела", – зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп домовився з Володимиром Путіним про постачання понад 500 тис. тонн дизельного палива на американський і світові ринки.

Міністерство фінансів США за розпорядженням президента Дональда Трампа тимчасово дозволило постачання російського дизельного пального на світовий ринок. Документ OFAC тимчасово дозволяє операції, пов'язані з продажем, доставкою, розвантаженням та імпортом дизельного палива російського походження, включаючи імпорт у США, до 7 квітня 2027 року.

Водночас президент України Володимир Зеленський інформував, що президент США Дональд Трамп розмовляв телефоном з очільником Кремля Володимиром Путіним щодо дозволу на експорт російського дизельного пального саме в той час, коли українська делегація проводила переговори з представниками США.

Автор

Редактор · Політичні новини
#переговори #підсумки #сша
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