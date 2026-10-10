Трамп може відключити Україну від розвідданих через удари по російським НПЗ – ЗМІ

Спецпосланці США Стів Віткофф і Джаред Кушнер під час переговорів попередили українську сторону, що президент Дональд Трамп нібито може припинити надання Україні американських розвідданих, якщо Київ і далі відмовлятиметься припинити удари по російських НПЗ, повідомляє Axios з посиланням на українського посадовця.

Американський посадовець, своєю чергою, заперечив, що такі погрози лунали. За його словами, Віткофф і Кушнер лише наголошували, що США є надійним партнером, який надає Україні боєприпаси та розвідувальну інформацію, тож Києву не варто вдаватися до дій, що шкодять американським споживачам.

"Удари по нафтопереробних заводах завдають болю Росії, але вони болісно відгукуються і для США", – сказав він виданню.

За даними Axios, Трамп вирішив укласти з Росією угоду щодо дизельного пального саме після того, як Зеленський проігнорував низку прохань припинити атаки на російські НПЗ, які сприяли зростанню цін на пальне в США. Про намір Трампа поговорити з Путіним і скасувати санкції на експорт російського дизпалива Віткофф і Кушнер повідомили українській делегації під час восьмигодинних переговорів у Маямі в п'ятницю.

"Зеленський неправильно оцінює ситуацію. Продовжуючи завдавати ударів по НПЗ, він підриває ту прихильність, яку здобув у відносинах із Трампом за останні шість місяців", – заявив американський посадовець.

За його словами, Трамп хотів, щоб Україна припинила удари по НПЗ в односторонньому порядку, і не вважав їх рівноцінними російським атакам на українську енергосистему. Зеленський натомість пропонував припинити удари, якщо Росія зупинить атаки на українські електростанції. В інтерв'ю Axios президент України назвав угоду щодо дизпалива "несправедливою й нечесною" та невиправданим подарунком Путіну.

Видання зазначає, що на переговорах у Маямі з українськими та європейськими дипломатами також обговорювали остаточне узгодження гарантій безпеки від США, Європи та НАТО, нові пропозиції щодо територіальних рішень, повоєнний пакет фінансування відбудови та відновлення ЗСУ, а також "дорожню карту" вступу України до ЄС.

Віткофф і Кушнер розглядають можливість візиту до Москви та Києва наступного тижня, однак, за словами американського посадовця, поки незрозуміло, як події п'ятниці вплинуть на ці плани.

Водночас помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що під час 90-хвилинної телефонної розмови з Трампом Путін не взяв на себе зобов'язань щодо відновлення мирних переговорів з Україною. За його словами, удари України по Москві та інших містах під час виборів до Держдуми "унеможливили негайне відновлення переговорного процесу".

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп домовився з Володимиром Путіним про постачання понад 500 тис тонн дизельного палива на американський і світові ринки.

Міністерство фінансів США за розпорядженням президента Дональда Трампа тимчасово дозволило постачання російського дизельного пального на світовий ринок. Документ OFAC тимчасово дозволяє операції, пов'язані з продажем, доставкою, розвантаженням та імпортом дизельного палива російського походження, включаючи імпорт у США, до 7 квітня 2027 року.