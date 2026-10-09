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Непідтримка України призводить до Третьої світової війни – конгресмен-республіканець Креншо

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Непідтримка України призводить до Третьої світової війни – конгресмен-республіканець Креншо

 Чинний член Постійного спеціального комітету Палати представників США з питань розвідки Ден Креншо (Республіканська партія) під час свого візиту до Києва делегації конгресменів заявив, що саме непідтримка України призводить до Третьої світової війни, а не навпаки.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", на пресконференції у Києві у п'ятницю Креншо назвав підтримку України правильним кроком, який є в інтересах США, і в інтересах Європи.

"Американці, європейці, ми всі виграємо, коли світ стабільніший. І ви не можете нормалізувати світ, де загарбницькі війни стали прийнятними…По-третє, є люди, які вважають, що підтримка України призводить до Третьої світової війни. Насправді, все навпаки. Непідтримка України призводить до Третьої світової війни. І я кажу цим людям уявити світ, де Путін легко завоював Україну. Уявіть собі цей світ. І уявіть собі цю армію зараз на кордоні кількох країн НАТО. І кожен, хто думає, що Путін зупиниться на Україні, дурень і наївний", – заявив Креншо.

За словами Креншо , Путін небезпечний і "дуже відданий божевіллю, в яке він втягнутий".

"Путін, ймовірно, найнекомпетентніший військовий командир в новітній історії. І я хочу допомогти українцям продовжувати викривати Путіна таким, яким він є насправді – некомпетентним і таким, що програє", – резюмував він.

Автори

Кореспондент · Зовнішня політика та оборона
Редактор · Політичні новини
#конгресмен #позиція #сша
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