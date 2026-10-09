Рубіо: США запроваджують санкції проти МКС через загрозу переслідування американців

Сполучені Штати запровадили санкції проти Міжнародного кримінального суду (МКС), оскільки вважають неприпустимим переслідування американських громадян, військовослужбовців і політичних лідерів цим судом, заявив державний секретар США Марко Рубіо.

"Або МКС припинить свої погрози, або ми покладемо край існуванню МКС", – сказав Рубіо у відеозверненні, поширеному в соціальній мережі X у п'ятницю.

За словами держсекретаря, США не приєднувалися до МКС і не визнають його юрисдикції щодо американських громадян, військовослужбовців і політичних лідерів. Він наголосив, що Вашингтон не дозволить суду переслідувати американців, зокрема військових, які захищають країну, агентів прикордонної служби та обраних лідерів, відповідальних за національну безпеку.

Рубіо зазначив, що в межах запроваджених санкцій США мають намір заборонити будь-які операції з МКС, перекрити йому фінансування та позбавити можливості діяти проти Сполучених Штатів. Він також закликав союзників США, багато з яких є учасниками МКС і покладаються на американських військових у питаннях власної оборони, вжити заходів для припинення діяльності суду, яку Вашингтон вважає загрозою національному суверенітету.

За словами Рубіо, обидві провідні політичні партії США поділяють позицію щодо неприпустимості юрисдикції МКС над американцями, однак президент Дональд Трамп, на його думку, має рішучість вжити необхідних заходів.

"І ми очікуємо, що наші союзники – багато з яких є учасниками МКС і покладаються на американських військових у питаннях власної оборони – вгамують цей суд-порушник. Якщо вони цього не зроблять, Сполучені Штати продовжать свою кампанію з поступового демонтажу МКС, доки американцям більше нічого не загрожуватиме", – зазначив Рубіо у власному відеозверненні.

За інформацією агентства Associated Press, адміністрація США вважає МКС політизованим і звинувачує його у спробах незаконного переслідування громадян США та Ізраїлю за обвинуваченнями у воєнних злочинах. Агентство зазначає, що оголошення про санкції відбулося після присудження Нобелівської премії миру південноафриканській прокурорці Наві Піллай, яка очолювала розслідування щодо можливого висунення МКС обвинувачень американським військовим за їхні дії в Іраку та Афганістані. Водночас підготовка цього рішення розпочалася задовго до оголошення лауреата премії.