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Політика

Рада отримала статус спостерігача в Парламентській асоціації Співдружності

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Рада отримала статус спостерігача в Парламентській асоціації Співдружності

Верховна Рада отримала спеціальний статус спостерігача в Парламентській асоціації Співдружності (Commonwealth Parliamentary Association, CPA), повідомив спікер українського законодавчого органу Руслан Стефанчук.

"Ще одне важливе досягнення української парламентської дипломатії! Верховній Раді України надано спеціальний статус спостерігача в Парламентській асоціації Співдружності", – написав Стефанчук у Фейсбуці у п'ятницю.

За його словами, рішення ухвалила Генеральна асамблея CPA. На думку спікера надання Верховній Раді статусу спостерігача у CPA – це результат її послідовної роботи з розширення міжнародної парламентської співпраці.

"Новий статус відкриває для Верховної Ради доступ до глобальної парламентської мережі CPA, міжнародних конференцій, освітніх програм та обмін досвідом із парламентами різних країн. Для України це нові можливості посилювати свій голос на міжнародних парламентських майданчиках, знаходити партнерів і розвивати співпрацю.", -= зазначив Стефанчук.

Автори

Кореспондент · Верховна Рада
Редактор · Політичні новини
#рада #асоціація #співдружність
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