Українська переговорна делегація вже прибула до США – джерело

Українська переговорна делегація у п'ятницю прибула до США для зустрічі із американською стороною.

Про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело, наближене до української переговорної делегації.

8 жовтня джерела агентства підтвердили, що зустріч відбудеться вже у п'ятницю, і стосуватиметься зокрема підготовки до тристоронніх переговорів (Україна-США-РФ). Відповідну інформацію підтвердили джерела у переговорній групі та у Офісі президента України. До складу делегації входять голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров, керівник Офісу президента України Кирило Буданов, перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія".

Axios із посиланням на американських та українських офіційних осіб до цього писало, що представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер у п'ятницю зустрінуться в Маямі з українською переговорною командою та європейськими посадовцями, щоб "представити нові пропозиції щодо виходу з глухого кута" у війні РФ проти України,

Журналіст Axios Барак Равід із посиланням на неназване офіційне джерело розповів, що американські перемовники Стів Віткофф і Джаред Кушнер цього тижня отримали від президента США Дональда Трампа роз'яснення напередодні зустрічі з українською делегацією.

Раніше у четвер президент України Володимир Зеленський у Прилуках заявив, що українська переговорна команда знаходиться в Європі, у п'ятницю та суботу – має бути в США.

У середу речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий підтвердив готовність України до взяти участь в зустрічі щодо миру у тристоронньому форматі у жовтні і до різних модальностей перемир'я, зокрема і безумовного по лінії зіткнення.

1 жовтня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі із журналістами повідомив про наявність чотирьох пропозицій щодо енергетичного перемир'я і у Чорному морі з РФ – від США, Індії, Туреччини та Єгипту. Він підкреслив, що українська сторона готова до енергетичного та Чорноморського перемир'я, але лише в такому поєднанні.

"Ми готові до різних форматів перемир'я, зокрема і безумовного по лінії зараз зіткнення. Ми все це передали, і американці прийняли і теж працюють на цьому треку", – наголосив Сибіга.

12 вересня керівник Офісу президента Кирило Буданов у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" на полях зустрічі YES у Києві, організованій Фондом Віктора Пінчука, заявив, що новий раунд переговорів щодо миру у тристоронньому форматі може відбутися у жовтні.

"Готуємося. На жовтень", – сказав Буданов, відповідаючи на питання, чи готується наступний раунд переговорів щодо миру.