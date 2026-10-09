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Політика

Євросоюз обіцяє продовжувати військову та енергетичну допомогу Україні

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Євросоюз обіцяє продовжувати військову та енергетичну допомогу Україні

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн засудила останні російські атаки по цивільній інфраструктурі та запевнила у продовженні військової підтримки України. Вона наголосила, що Європа стоїть пліч-о-пліч з українським народом для захисту неба.

"Були атаковані автобуси. Невинні цивільні стали мішенями, коли займалися своїми повсякденними справами. Вони вже ніколи не повернуться додому. Просто і ясно – це військові злочини", – написала фон дер Ляєн в соцмережі Х.

Вона додала, що Європейський Союз продовжуватиме підтримку України.

"Наші думки з відважним народом України. Європа твердо стоїть на вашому боці. З додатковими дронами, ракетами та системами протиповітряної оборони для захисту вашого неба. З бюджетною підтримкою, щоб ваша країна продовжувала функціонувати. І допомогою у відновленні вашої енергетичної інфраструктури та забезпеченні теплом протягом зими. Україно, ми з тобою", – резюмувала вона.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#підтримка #єс #війна #енергетика
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