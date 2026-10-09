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Політика

Україна обговорить в США з представниками Трампа новий комплексний план завершення війни – ЗМІ

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Україна обговорить в США з представниками Трампа новий комплексний план завершення війни – ЗМІ
Фото: https://x.com/SEPeaceMissions

Українська переговорна команда обговорить в США з представниками президента Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером новий комплексний план, "покликаний допомогти подолати нинішній глухий кут у конфлікті", повідомляє NBC News з посиланням на високопосадовця в адміністрації президента США.

За словами джерела, обговорення зосередяться на "новій, єдиній пропозиції, що охоплює всі аспекти конфлікту з метою завершення війни".

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська переговорна команда у п'ятницю в США зустрінеться з представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і

Джаредом Кушнером, очікується, що перемовини будуть тривати два дні.

"Українська переговорна команда зустрічається завтра в п'ятницю у США з Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом.

І з нашої сторони Буданов, Кислиця, Арахамія, Умєров. Також очікується зустріч два дні. І розраховуємо на європейську команду, яка долучиться до нашої переговорної групи і до американської переговорної групи", – сказав Зеленський журналістам у четвер.

Автори

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#перемовини #сша #план
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