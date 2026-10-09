Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Політика

Рада розпочне розгляд законопроєктів для отримання міжнародної фіндопомоги 12 жовтня – Стефанчук

1 хв читати
Додати як джерело
Рада розпочне розгляд законопроєктів для отримання міжнародної фіндопомоги 12 жовтня – Стефанчук

Верховна Рада у понеділок, 12 жовтня, розпочне розгляд законопроєктів, необхідних для отримання Україною міжнародної фінансової допомоги, повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

"Уже 12 жовтня Верховна Рада розпочне розгляд важливих законодавчих рішень, необхідних для нашого руху до ЄС і продовження міжнародної фінансової допомоги", – написав Стефанчук у Фейсбуці за підсумками зустрічі та спільної пресконференції голів парламентів країн Веймарського трикутника у п'ятницю.

За словами Стефанчука, він також наголосив на необхідності подальшої підтримки європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Як повідомлялося, Верховна Рада, зокрема, у понеділок планує ухвалити законопроєкт №16119 щодо освітніх прав національних меншин. Ухвалення цього закону необхідне для відкриття переговорних кластерів ("Внутрішній ринок" та "Конкурентоспроможність і інклюзивне зростання") щодо вступу України до ЄС. Рішення про їх відкриття Європейський Союз планує ухвалити 13 жовтня.

Веймарський трикутник – неформальне міжнародне об'єднання Німеччини, Польщі та Франції, створене у 1991 році.

Автори

Кореспондент · Верховна Рада
Редактор · Політичні новини
#євроінтеграція #рада
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Розширення ЄС сьогодні вже можливе і відповідає нашим інтересам, але є сфери, які потребують вирішення – комісар Кос

Розширення ЄС сьогодні вже можливе і відповідає нашим інтересам, але є сфери, які потребують вирішення – комісар Кос

Європейський комісар з питань розширення Марта Кос заявляє, що розширення Європейського союзу є довгостроковою інвестицією в мир, безпеку та процвіта…

Читати

Єврокомісія пропонує членам ЄС перейти до голосування більшістю у питаннях санкцій та відкриття переговорних кластерів

Європейська комісія запропонувала перейти від одностайного голосування до голосування кваліфікованою більшістю країнами-членами Європейського союзу у…

Читати

Єврокомісія пропонує призупиняти право голосу для майбутніх країн-членів ЄС в разі відступу від взятих зобов'язань

Європейська комісія пропонує запровадити ряд запобіжних заходів для майбутніх країн-членів Європейського союзу в разі не виконання взятими ними зобов…

Читати