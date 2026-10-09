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Політика

Віткофф і Кушнер перед зустріччю з українською делегацією поспілкувалися з Трампом – медіа

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Американські перемовники Стів Віткофф і Джаред Кушнер цього тижня отримали від президента США Дональда Трампа роз'яснення напередодні зустрічі з українською делегацією, повідомляє у п'ятницю журналіст Axios Барак Равід із посиланням на неназване офіційне джерело.

"У четвер Віткофф і Кушнер зустрілися з президентом Трампом, щоб представити американські пропозиції та отримати його вказівки напередодні переговорів у Маямі, які, як очікується, триватимуть два дні", – написав він у соцмережі X.

Окрім Трампа, у розмові з Кушнером і Віткоффом брали участь міністр фінансів США Скотт Бессент і радник американського президента Майкл Нідем.

Автор

Редактор · Політичні новини
#трамп #віткофф #сша
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