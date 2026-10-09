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Стефанчук пропонує долучити Раду до парламентського виміру Веймарського трикутника

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Стефанчук пропонує долучити Раду до парламентського виміру Веймарського трикутника

Спікер українського парламенту Руслан Стефанчук запропонував своїм колегам із Польщі, Франції та Німеччини розширити парламентський вимір Веймарського трикутника, долучивши до нього Верховну Раду.

"Запропонував розширити парламентський вимір Веймарського трикутника, долучивши до нього український парламент", – написав Стефанчук у Facebook після участі у зустрічі голів парламентів Веймарського трикутника у Варшаві в п'ятницю.

За словами Стефанчука, Верховна Рада до цього готова. Він нагадав, що цей формат створювався 35 років тому, зокрема для підтримки європейської та євроатлантичної інтеграції Польщі.

"Сьогодні він може відіграти не менш важливу роль для України… Майбутнє України – у єдиній Європі. І Веймарський формат може стати ще одним інструментом, який допоможе нам разом наблизити справедливий мир та остаточно подолати поділ Європи", – зазначив Стефанчук.

Автори

Кореспондент · Верховна Рада
Редактор · Політичні новини
#трикутник #рада #веймарський
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