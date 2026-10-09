Кабмін спростив доступ до майна держкомпаній для дата-центрів та операторів зв'язку – Корецький

Кабінет міністрів спростив доступ до майна державних компаній для дата-центрів та операторів зв'язку, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Вони зможуть без електронного аукціону орендувати майно господарських товариств, у яких частка держави перевищує 50%, для розміщення цифрової й телекомунікаційної інфраструктури", – написав Корецький в телеграм-каналі.

За його словами, спрощений механізм діятиме протягом воєнного стану та шести місяців після його завершення.

"Це рішення повинно допомогти підприємствам оперативніше релокувати й розгортати ІТ-інфраструктуру в умовах російських ударів", – додав прем'єр.