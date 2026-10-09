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Політика

Стефанчук: Україна й Польща мають зберегти єдність перед російськими провокаціями

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Україна та Польща мають зберегти єдність, щоб не дозволити Російській Федерації посіяти розбрат між народами двох країн, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"У Варшаві зустрівся з Маршалком Сенату Республіки Польща Малгожатою Кідава-Блонською… Говорили про безпеку... Окрема тема – російські спроби розділити українців і поляків. Через дезінформацію, провокації та гібридні операції ворог намагається підірвати довіру між нашими народами. Наше завдання – зберігати єдність і не дозволяти складним питанням ставати інструментом російського впливу", – написав Стефанчук у Фейсбуці у п'ятницю.

Він підкреслив, що Україна й Польща мають багато спільних завдань і найважливіше з них – не дозволити Росії розділити країни, адже від їхньої єдності залежить безпека всієї Європи.

За словами спікера українського парламенту, Росія випробовує не лише стійкість України, а й готовність країн НАТО реагувати на нові загрози. Він підкреслив, що посилення протиповітряної оборони, санкційний тиск на агресора, розвиток оборонних технологій – питання, які потребують спільних рішень.

"Обговорили й конкретні гуманітарні проєкти, зокрема спільну роботу зі створення укриттів для українських шкіл. Це допомога, яка безпосередньо впливає на безпеку наших дітей і можливість продовжувати навчання", – розповів Стефанчук.

Він також повідомив, що діалог пройшов у рамках зустрічей Веймарського трикутника.

За інформацією агентства PAP (Polska Agencja Prasowa) у Сеймі відбулася зустріч голів парламентів країн Веймарського трикутника та голови Верховної Ради Стефанчука.

Ваймарський трикутник – неформальне міжнародне об'єднання Німеччини, Польщі та Франції створено у 1991 році.

Автори

Кореспондент · Верховна Рада
Редактор · Політичні новини
#польща #парламенти #україна
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