Стефанчук: Україна й Польща мають зберегти єдність перед російськими провокаціями

Україна та Польща мають зберегти єдність, щоб не дозволити Російській Федерації посіяти розбрат між народами двох країн, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"У Варшаві зустрівся з Маршалком Сенату Республіки Польща Малгожатою Кідава-Блонською… Говорили про безпеку... Окрема тема – російські спроби розділити українців і поляків. Через дезінформацію, провокації та гібридні операції ворог намагається підірвати довіру між нашими народами. Наше завдання – зберігати єдність і не дозволяти складним питанням ставати інструментом російського впливу", – написав Стефанчук у Фейсбуці у п'ятницю.

Він підкреслив, що Україна й Польща мають багато спільних завдань і найважливіше з них – не дозволити Росії розділити країни, адже від їхньої єдності залежить безпека всієї Європи.

За словами спікера українського парламенту, Росія випробовує не лише стійкість України, а й готовність країн НАТО реагувати на нові загрози. Він підкреслив, що посилення протиповітряної оборони, санкційний тиск на агресора, розвиток оборонних технологій – питання, які потребують спільних рішень.

"Обговорили й конкретні гуманітарні проєкти, зокрема спільну роботу зі створення укриттів для українських шкіл. Це допомога, яка безпосередньо впливає на безпеку наших дітей і можливість продовжувати навчання", – розповів Стефанчук.

Він також повідомив, що діалог пройшов у рамках зустрічей Веймарського трикутника.

За інформацією агентства PAP (Polska Agencja Prasowa) у Сеймі відбулася зустріч голів парламентів країн Веймарського трикутника та голови Верховної Ради Стефанчука.

Ваймарський трикутник – неформальне міжнародне об'єднання Німеччини, Польщі та Франції створено у 1991 році.