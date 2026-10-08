Україна залишається одним з пріоритетних питань саміту ЄС – лист Кошти до лідерів

Лідери Європейського Союзу обговорять як нагальні потреби України в її протистоянні російській агресії, так і просування на шляху до членства в ЄС.

Відповідне питання порядку денного засідання Європейської Ради, яке пройде 15-16 жовтня в Брюсселі, анонсував президент Ради Антоніу Кошта в листі-запрошенні до лідерів ЄС. Текст листа оприлюднено в четвер.

"Україна залишається ключовим пріоритетом для Європейського Союзу. Ми підтвердимо нашу незмінну підтримку України перед обличчям агресивної війни, яку веде Росія. З огляду на посилення російських атак на критичну інфраструктуру, важливо буде почути від президента Зеленського інформацію про оперативні потреби країни напередодні зими", – йдеться в листі.

Кошта також повідомив, що під час засідання лідери оцінять прогрес України на шляху до вступу в ЄС, "сподіваючись, що до того часу вже будуть відкриті нові переговорні кластери".

Президент Європейської Ради іншим питанням назвав "дедалі більш безрозсудну поведінку Росії, зокрема про її кампанію гібридних атак по всій Європі". "Ми залишаємося єдиними й рішучими перед обличчям цієї ескалації та продовжуватимемо реалізацію порядку денного щодо зміцнення нашої обороноздатності. Спираючись на попередні напрацювання, ми проаналізуємо стан виконання завдань, щоб зберегти динаміку та прискорити прогрес за всіма напрямами, зокрема щодо усунення критичних прогалин у військових спроможностях", – наголосив він.

За словами Кошти, інша дискусія буде присвячена питанням розширення та реформ, основою для якої стане повідомлення Комісії "Підготовка до розширеного Союзу". "Наші дебати визначать стратегічні орієнтири для подальших кроків. Зокрема, йтиметься про поточну роботу над договором про вступ Чорногорії та про мету завершити переговори з цією країною-кандидатом – сподіваємося, до кінця поточного року", – зазначив він.

Крім того, на обговорення винесено питання міграції. "Статистичні дані свідчать про ефективність нашого комплексного підходу, що підтверджується значним і стійким зниженням кількості випадків нелегального прибуття мігрантів. Ухвалене законодавство ЄС дає результати. Водночас ми повинні залишатися пильними й готовими до дій, виявляти солідарність, коли держави-члени стикаються з кризовими ситуаціями, а також продовжувати роботу над підвищенням нашої спроможності реагувати на кризи, зокрема на випадки інструменталізації міграції", – наголосив Кошта.

Президент Європейської Ради також повідомив, що на засіданні лідери ЄС "зосередяться на економіці та пошуку відповідей на виклики європейській конкурентоспроможності та доступності". "У короткостроковій перспективі нам потрібно надати Комісії рекомендації щодо цілеспрямованих та тимчасових заходів для пом'якшення впливу високих цін на енергоносії на наших громадян та бізнес, продовжуючи при цьому реалізацію нашої стратегії зменшення залежності Європи від викопного палива", – написав він.

Крім того, Кошта запропонував лідерам переглянути реалізацію загальної стратегії конкурентоспроможності на 2026-2027 роки – порядку денного "Одна Європа, один ринок" – разом з президентом Європейського Парламенту. "Я знаю, що це головний пріоритет для всіх лідерів, і ірландське головування наполегливо працює над досягненням результатів. Нам потрібно забезпечити додатковий прогрес, щоб амбіції на рівні лідерів – та очікування, які були висунуті – відповідали конкретним результатам. Ці результати повинні перетворитися на відчутні можливості для наших компаній, наших стартапів та наших громадян", – зазначив президент Європейської Ради.