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Політика

Спікер Ради Стефанчук та посол Німеччини Руге обговорили виконання міжнародних зобов'язань України

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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та новопризначений посол Німеччини в Україні Боріс Руге обговорили виконання міжнародних зобов'язань України.

"Говорили і про реформаторський порядок денний України та виконання міжнародних зобов'язань. Верховна Рада працює над законодавчими рішеннями, необхідними для подальшого зміцнення держави та залучення міжнародної підтримки. Зокрема, йдеться про законопроєкти, від ухвалення яких залежить доступ до наступного пакета фінансової допомоги обсягом близько 20 млрд", – написав Стефанчук у Фейсбуці після зустрічі з послом у четвер.

За словами Стефанчука,Україна налаштована на реформи, але

"для нас важлива не лише кількість ухвалених законів, а передусім їхня якість, відповідність Конституції та врахування реалій воєнного стану".

Він наголосив, що Німеччина – один із ключових партнерів України, чия послідовна підтримка має особливе значення для держави в умовах повномасштабної війни.

Стефанчук зазначив, що всі розуміють внутрішньополітичний контекст у Німеччині, де питання підтримки України залишається предметом активних дискусій.

"Тому важливо, щоб наша співпраця спиралася на конкретні результати, взаємну довіру та чітке розуміння спільних пріоритетів. Переконаний, що українсько-німецьке партнерство й надалі зміцнюватиметься, зокрема на парламентському рівні", – підкреслив він.

Автори

Кореспондент · Верховна Рада
Редактор · Політичні новини
#німеччина #рада #посол #руге
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