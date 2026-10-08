Корецький: попереду непростий пленарний тиждень, але маємо забезпечити фінансову стійкість та євроінтеграційний процес

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький напередодні пленарного тижні наголосив, що Верховна Рада і уряд мають спільне завдання – забезпечити своєчасне ухвалення рішень, необхідних для виконання міжнародних зобов'язань України та отримання фінансової підтримки від партнерів.

"Парламент і уряд мають спільне завдання – забезпечити своєчасне ухвалення рішень, необхідних для виконання міжнародних зобов'язань України та отримання фінансової підтримки від партнерів. Напередодні важливого пленарного тижня провели спільну робочу зустріч за участю членів уряду та парламенту. Узгодили пріоритети законодавчої роботи та подальші кроки для ухвалення ключових законопроєктів", – написав Корецький в мережі Facebook.

Прем'єр наголосив, що передусім ідеться про євроінтеграційні ініціативи та рішення в межах Ukraine Facility, програми МВФ й інших домовленостей із міжнародними партнерами.

"Від їхнього ухвалення залежить не лише виконання Україною взятих на себе зобов'язань, а й своєчасне надходження міжнародного фінансування. В умовах складної ситуації з державними фінансами це один із наших спільних пріоритетів. Верховна Рада і Кабінет міністрів координують роботу на всіх рівнях. Триває взаємодія з профільними парламентськими комітетами, депутатськими фракціями та групами, щоб забезпечити належне опрацювання законопроєктів і необхідні роз'яснення щодо кожного з них", – додав він.

За словами Корецького, 12 жовтня розпочнуться пленарні засідання Ради, під час яких пріоритетом стане розгляд законопроєктів, необхідних для виконання міжнародних зобов'язань України, і паралельно уряд прискорює виконання своєї частини зобов'язань, і має до 15 жовтня ухвалити всі необхідні рішення на урядовому рівні.

"Маємо спільне розуміння відповідальності та важливості кожного рішення. Попереду – непростий пленарний тиждень, але наше завдання незмінне: забезпечити результат, від якого залежать фінансова стійкість держави, євроінтеграційний процес і довіра міжнародних партнерів", – наголосив він.