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Політика

Умєров, Буданов, Кислиця та Арахамія у п'ятницю прибудуть до США – джерело

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Умєров, Буданов, Кислиця та Арахамія у п'ятницю прибудуть до США – джерело

Українська переговорна делегація у п'ятницю, 9 жовтня, прибуде до США для обговорення нового раунду перемовин щодо миру.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомило джерело, наближене до переговорної групи.

Співрозмовник підтвердив, що зустріч відбудеться вже завтра, і стосуватиметься зокрема підготовки до тристоронніх переговорів (Україна-США-РФ).

У середу речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий підтвердив готовність України до взяти участь в зустрічі щодо миру у тристоронньому форматі у жовтні і до різних модальностей перемир'я, зокрема і безумовного по лінії зіткнення.

1 жовтня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі із журналістами повідомив про наявність чотирьох пропозицій щодо енергетичного перемир'я і у Чорному морі з РФ – від США, Індії, Туреччини та Єгипту. Він підкреслив, що українська сторона готова до енергетичного та Чорноморського перемир'я, але лише в такому поєднанні.

"Ми готові до різних форматів перемир'я, зокрема і безумовного по лінії зараз зіткнення. Ми все це передали, і американці прийняли і теж працюють на цьому треку", – наголосив Сибіга.

12 вересня керівник Офісу президента Кирило Буданов у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" на полях зустрічі YES у Києві, організованій Фондом Віктора Пінчука, заявив, що новий раунд переговорів щодо миру у тристоронньому форматі може відбутися у жовтні.

"Готуємося. На жовтень", – сказав Буданов, відповідаючи на питання, чи готується наступний раунд переговорів щодо миру.

Керівник Офісу президента також підтвердив, що йдеться про трьохсторонній формат. Втім, він не став коментувати потенційне місце перемовин.

Автори

Кореспондент · Зовнішня політика та оборона
Редактор · Політичні новини
#переговори #делегація #сша
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