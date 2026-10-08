Умєров, Буданов, Кислиця та Арахамія у п'ятницю прибудуть до США – джерело

Українська переговорна делегація у п'ятницю, 9 жовтня, прибуде до США для обговорення нового раунду перемовин щодо миру.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомило джерело, наближене до переговорної групи.

Співрозмовник підтвердив, що зустріч відбудеться вже завтра, і стосуватиметься зокрема підготовки до тристоронніх переговорів (Україна-США-РФ).

У середу речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий підтвердив готовність України до взяти участь в зустрічі щодо миру у тристоронньому форматі у жовтні і до різних модальностей перемир'я, зокрема і безумовного по лінії зіткнення.

1 жовтня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі із журналістами повідомив про наявність чотирьох пропозицій щодо енергетичного перемир'я і у Чорному морі з РФ – від США, Індії, Туреччини та Єгипту. Він підкреслив, що українська сторона готова до енергетичного та Чорноморського перемир'я, але лише в такому поєднанні.

"Ми готові до різних форматів перемир'я, зокрема і безумовного по лінії зараз зіткнення. Ми все це передали, і американці прийняли і теж працюють на цьому треку", – наголосив Сибіга.

12 вересня керівник Офісу президента Кирило Буданов у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" на полях зустрічі YES у Києві, організованій Фондом Віктора Пінчука, заявив, що новий раунд переговорів щодо миру у тристоронньому форматі може відбутися у жовтні.

"Готуємося. На жовтень", – сказав Буданов, відповідаючи на питання, чи готується наступний раунд переговорів щодо миру.

Керівник Офісу президента також підтвердив, що йдеться про трьохсторонній формат. Втім, він не став коментувати потенційне місце перемовин.