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ЦВК продовжила ще на рік строк подання Чорновол документів для реєстрації народною депутаткою

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ЦВК продовжила ще на рік строк подання Чорновол документів для реєстрації народною депутаткою

Центральна виборча комісія продовжила ще на рік строк подання Тетяною Чорновол документів для її реєстрації народною депутаткою України, повідомила ЦВК у Фейсбуці у четвер.

ЦВК нагадала, що 9 жовтня 2025 року Комісія встановила строк подання Чорновол

документів, необхідних для її реєстрації народною депутаткою, до 6 жовтня 2026 року включно.

У ЦВК зазначили, що до комісії надійшла заява Чорновол про наявність поважних причин, що перешкоджають їй подати зазначені документи, та з проханням продовжити такий строк на один рік у зв'язку із необхідністю завершення нею як військовослужбовцем виконання завдань в інтересах оборони України.

Комісія розглянула заяву та відповідно до законодавства визнала зазначені в ній причини поважними й встановила строк подання Чорновол необхідних для реєстрації народною депутаткою документів до 6 жовтня 2027 року включно.

Як повідомлялося, Чорновол (№27 у виборчому списку партії "Європейська солідарність") обрана народною депутаткою на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Автори

Кореспондент · Верховна Рада
Редактор · Політичні новини
#чорновол #цвк #рада
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