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Політика

Кошта запросив Зеленського на саміт ЄС

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Кошта запросив Зеленського на саміт ЄС
Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

Президент Європейської ради Антоніу Кошта запросив президента України Володимира Зеленського на засідання Європейської ради, яке відбудеться на наступному тижні в Брюсселі.

Про це Кошта повідомив у четвер на своїй сторінці в соцмережі Х, коментуючи телефонну розмову із Зеленським.

"Плідна телефонна розмова з Президентом України Зеленським. Я запросив його особисто долучитися до обговорення питання України на засіданні Європейської ради наступного тижня", – написав він.

Президент Європейської ради також повідомив, що під час розмови сторони обговорили прогрес України на шляху до вступу в ЄС. "Ми очікуємо на відкриття двох переговорних кластерів наступного тижня, а також усіх решти кластерів – до кінця року",- висловив сподівання Кошта.

Він також констатував, що посилення атак Росії на Україну, зокрема на цивільні об'єкти, а також її гібридні атаки проти країн ЄС, "вкотре демонструють відсутність у неї щирого інтересу до мирних переговорів". "ЄС продовжуватиме підтримувати Україну доти, доки не буде досягнуто справедливого й тривалого миру. Росії час припинити війну", – написав президент Європейської ради.

Автори

Кореспондент · Міжнародні новини
Редактор · Політичні новини
#запрошення #єврорада #президент
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