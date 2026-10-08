Кошта запросив Зеленського на саміт ЄС

Президент Європейської ради Антоніу Кошта запросив президента України Володимира Зеленського на засідання Європейської ради, яке відбудеться на наступному тижні в Брюсселі.

Про це Кошта повідомив у четвер на своїй сторінці в соцмережі Х, коментуючи телефонну розмову із Зеленським.

"Плідна телефонна розмова з Президентом України Зеленським. Я запросив його особисто долучитися до обговорення питання України на засіданні Європейської ради наступного тижня", – написав він.

Президент Європейської ради також повідомив, що під час розмови сторони обговорили прогрес України на шляху до вступу в ЄС. "Ми очікуємо на відкриття двох переговорних кластерів наступного тижня, а також усіх решти кластерів – до кінця року",- висловив сподівання Кошта.

Він також констатував, що посилення атак Росії на Україну, зокрема на цивільні об'єкти, а також її гібридні атаки проти країн ЄС, "вкотре демонструють відсутність у неї щирого інтересу до мирних переговорів". "ЄС продовжуватиме підтримувати Україну доти, доки не буде досягнуто справедливого й тривалого миру. Росії час припинити війну", – написав президент Європейської ради.