Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Політика

Нардеп Дмитрук із-за кордону привітав Путіна з днем народження – про це подано заяву в СБУ, заявив нардеп Бондар

1 хв читати
Додати як джерело
Нардеп Дмитрук із-за кордону привітав Путіна з днем народження – про це подано заяву в СБУ, заявив нардеп Бондар
Фото: https://eurosolidarity.org/2026/10/08

Народний депутат Артем Дмитрук, який перебуває за межами України та оголошений у міжнародний розшук, привітав очільника Кремля Володимира Путіна з днем народження, у зв'язку з чим нардеп Михайло Бондар ("Європейська Солідарність") повідомив про подання до СБУ заяви про злочин з ознаками державної зради.

"Щодо нардепа-втікача від "Слуги народу" (нині позафракційний) дмитрука, що наразі перебуває поза межами України та оголошений у міжнародний розшук та який привітав російського диктатора путіна з днем народження та закликав до діалогу з рф та білоруссю, вже звернувся до СБУ з заявою про злочин, який містить ознаки державної зради", – написав Бондар у Фейсбуці у четвер.

Також Бондар у цьому ж дописі звернувся до спікера парламенту Руслана Стефанчука щодо позбавлення Дмитрука депутатського мандату.

Бондар наводить телеграм-канал Дмитрука, в якому той привітав Путіна, назвав його "керівником країни, від якої залежить життя його країни" та "побажав йому мудрості та витримки".

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#депутат #путін #привітання #євросолідарність
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Розширення ЄС сьогодні вже можливе і відповідає нашим інтересам, але є сфери, які потребують вирішення – комісар Кос

Розширення ЄС сьогодні вже можливе і відповідає нашим інтересам, але є сфери, які потребують вирішення – комісар Кос

Європейський комісар з питань розширення Марта Кос заявляє, що розширення Європейського союзу є довгостроковою інвестицією в мир, безпеку та процвіта…

Читати

Єврокомісія пропонує членам ЄС перейти до голосування більшістю у питаннях санкцій та відкриття переговорних кластерів

Європейська комісія запропонувала перейти від одностайного голосування до голосування кваліфікованою більшістю країнами-членами Європейського союзу у…

Читати

Єврокомісія пропонує призупиняти право голосу для майбутніх країн-членів ЄС в разі відступу від взятих зобов'язань

Європейська комісія пропонує запровадити ряд запобіжних заходів для майбутніх країн-членів Європейського союзу в разі не виконання взятими ними зобов…

Читати