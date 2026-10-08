Раду громадського контролю при АРМА сформовано із представників 9 ГО за підсумками голосування

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) за результатами рейтингового інтернет-голосування, яке проходило з 29 вересня по 2 жовтня 2026 року, затвердило персональний склад Ради громадського контролю (РГК), повідомляється на сайті відомства в четвер.

До новообраного консультативно-дорадчого органу увійшли дев'ятеро представників громадських об'єднань: Євген Лінник (ГО "Д7 Фаундейшн"), Оксана Ігнатенко, Сергій Веренчук та Микола Малуха (усі троє – ГО "Центр суспільного контролю"), Тетяна Яцик, Альона Шокарєва та Олена Резнікова (усі троє – ГО "Українське правниче товариство"), Андрій Ткачук (ГО "Трансперенсі Інтернешнл Україна"), а також Тетяна Нестеренко (ГО "Фонд сприяння розвитку демократії "Відродження України").

Зазначається, що раду громадського контролю створено як механізм взаємодії агентства з громадянським суспільством. До її повноважень належить здійснення громадського контролю за діяльністю АРМА, моніторинг виконання повноважень, розгляд щорічного звіту, проведення експертизи проєктів нормативно-правових актів та надання пропозицій. Представники органу також контролюватимуть законність і прозорість визначення управителів активами та їхньої реалізації, братимуть участь у роботі конкурсних і дисциплінарних комісій агентства.

Як повідомлялося, процес обрання складу РГК супроводжувався перенесеннями через позаштатні ситуації. Раніше АРМА через технічний збій зупинило аналогічне інтернет-голосування, яке мало відбутися з 10 до 12 серпня 2026 року, щоб зберегти довіру та прозорість процедури. Згодом було оголошено старт нового голосування – 28 вересня, проте через російські обстріли та пошкодження технічного обладнання його перенесли на наступну добу – на 29 вересня. Загалом документи для участі подав 31 кандидат від 17 громадських об'єднань, до рейтингового голосування було допущено 27 претендентів.