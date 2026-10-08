Рубіо: війна РФ проти України зайшла у глухий кут, перспектив переговорного врегулювання наразі немає

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що війна Росії проти України наразі перебуває у стратегічному глухому куті, а перспектив переговорного врегулювання поки немає.

"Я думаю, що зараз, на жаль, це стратегічний глухий кут, а це небезпечна річ. Стратегічні глухі кути долаються лише одним із двох способів: а) шляхом переговорного врегулювання або б) шляхом ескалації з боку однієї чи обох сторін, яка врешті-решт виходить за межі початкового конфлікту", – сказав Рубіо в інтерв'ю eKathimerini.

За його словами, США готові відігравати будь-яку роль, яка може сприяти переговорному врегулюванню, однак наразі така можливість залишається недосяжною.

"Росіяни визначили перемогу як повне захоплення Донецька; вони неодноразово заявляли про це як про свою мету і продовжують заявляти про це. А це умова, яка для України просто неприйнятна", – зазначив держсекретар.

Водночас Рубіо висловив стурбованість можливістю подальшої ескалації. Зокрема, він згадав атаки безпілотників на кілька суден у Чорному морі, диверсійну операцію в сусідній країні, яка може вийти з-під контролю, а також можливе використання Росією майбутньої зими для знищення того, що залишилося від електромережі України, з метою змусити її до капітуляції.

"Водночас Україна стала ефективнішою у своїй здатності завдавати далекобійних ударів углиб Росії. Тож ми поділяємо те саме занепокоєння. Весь світ спостерігає за цією ситуацією як за такою, що може загостритися і, можливо, перерости у ширший конфлікт", – сказав Рубіо.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у Прилуках зазначив, що Україна зараз не в дипломатичному куті, але необхідно зашити Росії рота та закрити їм економіку.

"Ми чули про дуже багато різних моментів під час цієї війни. Дуже багато безвихідних ситуацій, складних кутів, тощо, і самі себе люди, лідери, політики – заганяють у кут. Навіть в перший день війни ми не були в куті…Ми не в дипломатичному куті. Закрийте йому (Путіну – ІФ-У) всю економіку. Зашийте Росії рота. Не годуйте їх своїми продажами. Просто накладіть санкції на їх зброю", – наголосив Зеленський у четвер.