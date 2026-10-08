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Політика

Українська переговорна команда у п'ятницю та суботу буде в США – Зеленський

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Українська переговорна команда у п'ятницю та суботу буде в США – Зеленський

У четвер українська переговорна команда знаходиться в Європі, у п'ятницю та суботу – має бути в США, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Наша команда сьогодні переговорна в Європі, завтра-післязавтра буде в США, і я сподіваюся, що всі сигнали відповідні будуть донесені в США", – сказав Зеленський журналістам у Прилуках у четвер.

Президент наголосив, що США "США повинні підняти градус кроками санкційними і іншими, і фінансовою допомогою", а також завдяки ППО для України, і такими кроками і змушувати Путіна сісти за стіл перемовин.

Автори

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#переговори #сша #делегація #зеленський
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