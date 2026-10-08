Раді пропонують запровадити статус "доброволець Сил безпеки і оборони України"

Народний депутат Сергій Гривко (фракція "Слуга народу") пропонує Верховній Раді запровадити статусу "доброволець Сил безпеки і оборони України".

Відповідний законопроєкт №16129 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запровадження статусу добровольців Сил безпеки і оборони України зареєстровано у Верховній Раді, повідомляє сайт парламенту.

Як зазначається у пояснювальній записці до документу, законопроєкт не запроваджує альтернативного статусу учасника бойових дій та не змінює порядок його надання, а встановлює додатковий спеціальний статус для осіб, добровільний характер участі яких у захисті України відповідає визначеним критеріям. Статус "доброволець Сил безпеки і оборони України" пропонується надавати особам, які мають статус учасника бойових дій та відповідають одному з установлених законопроєктом критеріїв добровільної участі у захисті України. Серед критеріїв – звернення за власною ініціативою до уповноваженого органу комплектування або військової частини та вступ на військову службу під час проведення антитерористичної операції, відсічі та стримування агресії Російської Федерації у Луганської та Донецької областях та у період дії воєнного стану.

Законопроєкт передбачає надання добровольцям Сил безпеки і оборони України права на спеціальну відзнаку, а також окремих додаткових соціальних та інших гарантій, зокрема: додаткової оплачуваної відпустки тривалістю сім календарних днів, безоплатного користування окремими спортивно-оздоровчими та культурно-освітніми послугами, а також переважного права на визначення переможцем конкурсу на зайняття посад державної служби у разі однакових результатів конкурсу.