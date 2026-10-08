Зеленський: Україна зараз не в дипломатичному куті, але необхідно зашити Росії рота

Україна зараз не в дипломатичному куті, але необхідно зашити Росії рота та закрити їм економіку, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми чули про дуже багато різних моментів під час цієї війни. Дуже багато безвихідних ситуацій, складних кутів, тощо, і самі себе люди, лідери, політики – заганяють у кут. Навіть в перший день війни ми не були в куті", – сказав Зеленський журналістам у Прилуках у четвер.

За його словами, "одна людина спробувала загнати цілий народ у глухий кут", однак у Росії нічого не вийшло, і Україну почали підтримувати.

"Але після цього не можна, розумієте, з одного боку домовлятися з русскіми про якісь економічні там проєкти на майбутнє. А з іншого боку казати, що ми в якійсь політичній ситуації, дипломатичному куті. Ми не в дипломатичному куті. Закрийте йому (Путіну – ІФ-У) всю економіку. Зашийте Росії рота. Не годуйте їх своїми продажами. Просто накладіть санкції на їх зброю", – наголосив президент.