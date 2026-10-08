Залужний має найвищий рівень довіри українців – 64%, Зеленському та Буданову довіряють по 53% – опитування

Ексголовкому ЗСУ, послу у Британії Валерію Залужному довіряють 64% українців, що є найвищим показником серед зазначених у дослідженні політиків та посадовців, тоді як рівень довіри до Володимира Зеленського та Кирила Буданова становить по 53%, свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг" (Rating Group), проведеного 3-5 жовтня 2026 року.

Щодо рівня довіри, Валерію Залужному довіряють 64% опитаних, Володимиру Зеленському та Кирилу Буданову – по 53%. Михайлу Федорову довіряють 38% респондентів, Євгенію Хмарі – 29%, Петру Порошенку та Андрію Сибізі – по 24%.

Водночас не довіряють Петру Порошенку 70% респондентів, Володимиру Зеленському – 40%, Кирилу Буданову – 31%, Валерію Залужному – 25%, Михайлу Федорову – 25%, Андрію Сибізі – 18%, Євгенію Хмарі – 16%. Водночас 29% опитаних не чули про Федорова, 43% – про Хмару, а 48% – про Сибігу.

У разі проведення гіпотетичних президентських виборів у першому турі Володимир Зеленський отримав би 22,9% голосів, а Валерій Залужний – 20,2%.

"До двійки лідерів за електоральними симпатіями входять Володимир Зеленський (22,9%) і Валерій Залужний (20,2%). Далі йдуть Петро Порошенко (7,6%, Милао Феров (7,6% і Кирило Буданов (6,7%)", – зазначено в опитуванні.

Як зазначається, опитування Соціологічна група "Рейтинг" провела 3-5 жовтня 2026 року методом CATI серед 1 тис. респондентів віком від 18 років у всіх областях України, крім ТОТ, а також територій, де на момент опитування був відсутній український мобільний зв'язок. Вибірку сформовано випадковим відбором мобільних номерів, а отримані результати зважено відповідно до актуальних даних Держстату. Вона є репрезентативною за віком, статтю та типом поселення, статистична похибка не перевищує 3,1 в.п. із довірчою ймовірністю 0,95.