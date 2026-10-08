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Політика

Сеул заявив про відкликання свого посла в Україні

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Сеул заявив про відкликання свого посла в Україні

Міністерство закордонни справ Південної Кореї заявило у четвер, 8 жовтня, про відкликання посла Кореї в Україні.

"Уряд вирішив відкликати посла в Україні. Уряд сподівається на безпроблемне вирішення всіх невирішених питань між двома країнами та продовжуватиме консультації з українською стороною з цією метою", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у вересні під час виступу на Генеральній асамблеї ООН президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна передала Південній Кореї двох північнокорейських військовослужбовців, взятих у полон минулого року.

Після цього південнокорейська сторона заявила, що передача мала відбутися конфіденційно задля безпеки військовополонених та їхніх родин. За твердженням Сеула, Україна погодилася не розголошувати інформацію про передачу.

Згодом українські ЗМІ з посиланням на джерело в Офісі президента повідомили, що українська сторона заперечує існування угоди про конфіденційність із Сеулом.

Південнокорейська адміністрація заявила, що таке заперечення "серйозно підриває" взаємну довіру та завдає шкоди дружнім відносинам між країнами.

За словами Сона, український уряд сам наполягав на конфіденційності передачі, побоюючись внутрішньої критики через втрату можливості обміняти північнокорейських військовополонених на українських військовополонених. Сеул, за його словами, погодився на конфіденційність з огляду на безпеку військовополонених та їхніх родин, а також дипломатичні й безпекові питання.

Водночас представник адміністрації президента Південної Кореї заявив, що Зеленський оприлюднив інформацію про передачу без попередніх пояснень чи консультацій, попри, за твердженням Сеула, наявність взаємної домовленості.

Автори

Кореспондент · Зовнішня політика та оборона
Редактор · Політичні новини
#південна_корея #відкликання #посол
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